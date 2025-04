Ciclismo: Soudal, frattura coccige per Paret-Peintre, operato Van Gestel

Dopo il suo ritiro dalla Volta a Catalunya della scorsa settimana, Valentin Paret-Peintre, 24enne corridore francese della Soudal Quick-Step, si è sottoposto a un esame medico da cui è emersa una frattura del coccige. Dovrà rimanere lontano dalla bici per almeno due settimane. Lo comunica il suo team in una nota. Dries Van Gestel è stato operato lunedì all'ospedale di Herentals, allo scafoide che si è rotto venerdì scorso all'E3 Saxo Classic. Il belga sarà costretto a indossare un gesso per tre settimane, dopodiché i suoi progressi saranno rivalutati. Lo slovacco Martin Svrcek ha potuto lasciare l'ospedale italiano dove è ricoverato dopo l'incidente alla Milano-Sanremo e continuerà la convalescenza all'ospedale di Herentals.