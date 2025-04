Ciclismo, Skjelmose: "Ancora non ci credo, regalo vittoria a mio nonno"

"Non credo ancora a quello che ho fatto. Dicevo sempre a Evenepoel che ero nei guai e 'per favore, tira in salita, sono al limite', e quando ci siamo fermati per la volata ho tirato solo perché puntavo al podio". Così il danese Mattias Skjelmose vincitore dell'Amstel Gold race 2025. "Entrare tra i primi tre sarebbe stato un risultato davvero importante per me. Ho cercato di tenere il gruppo in corsa. Certo, ho scattato per ottenere il miglior risultato, ma temevo che avrei avuto i crampi e avrei visto Pogacar ed Evenepoel andare via. Questa vittoria significa tantissimo per me, ho già avuto così tanta sfortuna in questa stagione, ho perso mio nonno poco più di un mese fa e volevo davvero regalargli una vittoria, quindi questa è per lui", ha aggiunto.