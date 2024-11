CICLISMO: SI RITIRA CAVENDISH, IL RE DELLA VOLATE

"Quella di domani sarà l'ultima gara della mia carriera ciclistica professionistica. Sono abbastanza fortunato da aver fatto ciò che amo per quasi 20 anni, e ora posso dire di aver ottenuto tutto ciò che potevo sulla bici. Sono felice di chiudere la mia avventura al Tour Prudential Singapore Criterium correndolo per la terza volta". Con questo messaggio via social il 39enne Mark Cavendish, leggenda del ciclismo britannico e uno dei migliori velocisti di sempre, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. A inizio stagione aveva anticipato che avrebbe detto basta, adesso lo ha ufficializzato dopo aver raggiunto l'obiettivo a cui puntava così tanto prima di smettere: quello di ottenere il record assoluto di vittorie di tappa, 35, al Tour de France. Ci è riuscito lo scorso 3 luglio, quando si è imposto nella quinta frazione della Grande Boucle, sul traguardo di St. Vulbas.