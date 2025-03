Ciclismo: Scuola Ciclismo Verso l’Iride, esordienti e allieve pronte per il debutto

Dopo aver disputato una splendida stagione ciclocross, la Scuola Ciclismo Verso l’Iride sta per cominciare un’attesissima stagione anche su strada. Sì, perché per la squadra della provincia di Varese questo sarà un esordio in assoluto sulle strade delle migliori competizioni italiane della categoria donne esordienti e donne allieve.



Infatti il team, figlio di un progetto sostenuto e voluto anche dalla fresca vincitrice della gara World Tour di Cittiglio Elisa Balsamo, è pronto a fare il proprio debutto domenica 23 marzo nelle gare pomeridiane di Vo’ in provincia di Padova.



L’obiettivo della stagione 2025 non sarà prettamente agonistico; l’idea è quella di dare la possibilità a giovani ragazze di divertirsi facendo ciclismo, dando i giusti consigli e suggerimenti per una corretta crescita tecnica in un’atmosfera serena e senza pressioni.



A seguire le 11 ragazze della Scuola Ciclismo Verso l’Iride ci sarà il d.s. Gianfranco Camotti.



La squadra delle donne esordienti sarà composta da Gemma Canobbio, Francesca Consoli, Yousra Fassih e Marta Longo Borghini.

Le allieve sono invece Anna Longo Borghini, Isabella De Angelis, Marta Della Vedova, Layla Dresco, Lara Gorlani, Sara Peruta e Alessia Zappella.