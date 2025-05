Ciclismo, Ronde de l’Isard: Cattani chiude quinto in classifica.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna rimane ora in Francia per una nuova sfida: l’Alpes Isère Tour, in programma dal 28 maggio all’1 giugno, con una formazione composta da Archetti, Bagnara, Dapporto, Martini, Scarpelli e Toselli.

Una trasferta importante per il team presieduto da Gianni Carapia, nato nel 2019 dall’intuizione di Davide Cassani e promosso da APT Servizi e Consorzio Terrabici, che dal 2023 vede l’azienda Technipes presieduta da Raffaele Barosi come main sponsor. Anche nel 2025, il team è accompagnato da marchi di prestigio come Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, FTC, Suzuki, Caffè Borbone, Pinarello, NEB18, Salice, Molino Naldoni, Blacks, FSA, Vision, Enervit, Selle Italia, Sidi, Lotto, Bertoldo, Banco BPM, Biotex, Garmin, Coachpeaking, Consorzio Terrabici, Personalizzandia, Relab, Bike Passion, Pneus Tecnica Faenza, Grifoflex, Mateg, Mericat e Vimart.