Ciclismo: ritorna dopo 20 anni la Sanremo donne

Dopo 20 anni d'assenza torna la 'Sanremo Women', la classica di primavera di ciclismo femminile, 156 chilometri con partenza da Genova e arrivo nella centralissima Via Roma a Sanremo. Il via sabato 22 marzo, stesso giorno della prova maschile, con percorso attraverso tre provincie liguri: Genova, Savona e Imperia con salite impegnative come quella del Poggio di Sanremo, 3.7 km a meno del 4% di media con punte dell'8%. Una competizione inserita nel calendario UCI Women's World Tour che vedrà la partecipazione di grandi nomi del ciclismo femminile: hanno già confermato la loro presenza la campionessa del mondo Lotte Kopecky, la campionessa italiana Elisa Longo Borghini e la vincitrice di Strade Bianche Women Elite e Tour de France Femmes 2023 Demi Vollering. "Il ritorno della Sanremo Women è un segnale importante per il ciclismo femminile - commenta la direttrice della 'Sanremo Women' Giusy Virelli - che continua a crescere. La corsa non è solo un evento sportivo di altissimo livello, ma rappresenta un passo decisivo nel riconoscimento dell'importanza e del valore del ciclismo femminile a livello globale. Vedere le migliori atlete al mondo sfidarsi sulle stesse strade che hanno fatto la storia della Milano-Sanremo è un segnale forte e chiaro: il futuro del ciclismo è sempre più inclusivo e appassionante. La nostra missione sarà offrire visibilità e valorizzare l'evento su scala mondiale". Un appuntamento inserito nel programma della Liguria Regione Europea dello Sport 2025. "La Liguria si conferma una Regione centrale per il grande ciclismo - sottolinea il direttore Area Ciclismo di Rcs Sport Mauro Vegni - e il legame con Genova assume un valore ancora più significativo dopo la partenza di tappa del Giro d'Italia lo scorso anno". "Si tratta di un ritorno storico, tanto atteso dal territorio e dagli appassionati di questa straordinaria disciplina - aggiunge l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro - e la Sanremo Women ci consentirà di promuovere lo sport, valorizzare il territorio con le sue meraviglie paesaggistiche e veicolare un importante messaggio in tema di pari opportunità". "Con la Sanremo Women siamo pronti a festeggiare un nuovo debutto per il calendario sportivo della nostra città, - conclude l'assessore genovese allo Sport Alessandra Bianchi - una 'prima volta' che conferma e rafforza la grande tradizione ciclistica di Genova, palcoscenico ideale per i grandi appuntamenti sportivi di caratura nazionale ed internazionale".