Ciclismo: presidente Uci Lappartient domani a Treviso per progetto Bike Region

Martedì 20 maggio il presidente dell'Uci, l'Unione Ciclistica Internazionale, David Lappartient sarà a Treviso per presentare il progetto Uci Bike Region a seguito dell'assegnazione, a dicembre dello scorso anno, alla Marca Trevigiana dell'Uci Bike Region Label. L'incontro con amministratori della provincia, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo produttivo, società sportive e semplici appassionati, inizierà alle 18 presso Palazzo dei Trecento a Treviso. Ad accogliere il presidente Lappartient ci saranno il presidente della Fci Cordiano Dagnoni e il segretario generale Marcello Tolu, oltre al presidente del Comitato provinciale Giorgio Dal Bo. Sarà l'occasione per realizzare un sopralluogo al cantiere del Velodromo di Spresiano. "Il riconoscimento della Provincia di Treviso quale UCI Bike Region è giunto al termine di un percorso iniziato 3 anni fa che ha visto l'impegno e la sinergia di numerose componenti provinciali e nazionali, con la realizzazione di un dossier che ha unito esperienze diverse realizzate in nome del ciclismo e della bicicletta, valorizzando le eccellenze culturali, enogastronomiche, paesaggistiche e agonistiche", si legge in una nota della Federciclismo. "E' una grande soddisfazione che premia il lavoro svolto da numerose persone. Ringrazio il mio gruppo di lavoro, la Federazione nella persona del presidente Dagnoni per il sostegno, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto", ha dichiarato il presidente provinciale Dal Bò, animatore dell'iniziativa.