Ciclismo: Pogacar vince anche l'ultima tappa e fa suo il giro di Svizzera

Tadej Pogacar saluta gli avversari sulla salita finale, rimonta i fuggitivi a uno a uno e arriva in solitaria, concedendo anche una serie di 'cinque' al pubblico assiepato nei metri prima del traguardo. Lo sloveno vince anche l'ultima tappa del Giro di Svizzera, con partenza e arrivo a Villars-sur-Ollon, e conquista una corsa in cui ha fatto sue tre delle cinque frazioni a disposizione.
Secondo di giornata Lenny Martinez, ripreso all'ultimo chilometro dopo una giornata in fuga, terzo e distante Bart Lemmen. Per Pogacar sono segnali incoraggianti in vista del Tour de France. Tra le donne, perde la leadership Elisa Longo Borghini, che naufraga nel finale a causa di un colpo di sole. Tappa alla svizzera Marlen Reusser, che si aggiudica anche la classifica generale.