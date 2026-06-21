Ciclismo: Pogacar vince anche l'ultima tappa e fa suo il giro di Svizzera

Tadej Pogacar saluta gli avversari sulla salita finale, rimonta i fuggitivi a uno a uno e arriva in solitaria, concedendo anche una serie di 'cinque' al pubblico assiepato nei metri prima del traguardo. Lo sloveno vince anche l'ultima tappa del Giro di Svizzera, con partenza e arrivo a Villars-sur-Ollon, e conquista una corsa in cui ha fatto sue tre delle cinque frazioni a disposizione.