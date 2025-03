Il belga Tim Merlier ha vinto la prima tappa della 83esima edizione della Parigi-Nizza, la Le Perray en Yvelines-Le Perray en Yvelines di 156,1 km. Lo sprinter della Soudal-Quick Step, campione d'Europa in carica, si è infatti imposto in volata precedendo il francese Arnaud Demare (Arkea-B&B Hotels) e l'italiano Alberto Dainese (Tudor). Domani è in programma la seconda tappa della corsa transalpina dell'Uci World Tour, la Montesson-Bellegarde di 183,9 km.