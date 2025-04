Tim Merlier ha vinto in volata la Scheldeprijs, corsa in linea senza difficoltà altimetriche che si svolge sulle strade del Belgio, precedendo in volata Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) e Matteo Moschetti (Q36.5), terzo e migliore degli italiani. Per il corridore della Soudal Quick-Step si tratta del settimo successo stagionale.