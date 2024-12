Ciclismo, Merckx operato dopo caduta in bici: "Userò le ruotine"

"D'ora in poi correrò con due piccole ruote in più, come i bambini". All'indomani dell'operazione all'anca fratturata per una caduta in bicicletta avvenuta lunedì scorso, Eddy Merckx ha già voglia di scherzare sull'accaduto, tranquillizzando attraverso i media belgi i tantissimi tifosi che si erano preoccupati dopo aver saputo dell'incidente. "Il medico mi ha detto che l'operazione è andata bene - spiega il 'Cannibale', 79 anni -. Mi hanno messo una nuova anca. Il dolore al momento non è troppo forte. Lunedì era enorme, ma con l'operazione va meglio". "Non nascondo di avere avuto paura", dice ancora raccontando la dinamica della caduta: ""Sui binari della ferrovia a Hombeek, la ruota posteriore della bici è improvvisamente scivolata. Sono caduto sul fianco e non sono riuscito ad alzarmi. Per fortuna c'erano dei passanti. Altrimenti sarebbe stato un disastro. Ero spaventato". Oggi la leggenda del ciclismo comincia già la riabilitazione "con la possibilità di caricare immediatamente tutto il peso del corpo sulla gamba operata. L'operazione è andata bene e si prevede un recupero completo", ha annunciato in un comunicato stampa l'ospedale di Herentals, dove ieri a Mercxk è stata impiantata una protesi totale. Il recupero completo richiederà diversi mesi ma nel giro di poche settimane potrà già tornare in sella.