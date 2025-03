Ciclismo, Marco Velo nuovo ct strada donne: "Una sfida che mi stimola"

"Nel ruolo ricoperto fino a ieri di responsabile delle crono ho avuto a che fare con atleti e atlete che avevano il doppio impegno strada-pista, pertanto conosco le problematiche e so come gestirle. Ho la fortuna di aver instaurato un rapporto tale con Sangalli che va al di là si quello di essere colleghi, sicuramente all'inizio mi darà un aiuto con consigli utili. Dovrò iniziare a conoscere le atlete - ha spiegato il neo ct - soprattutto le juniores e i loro tecnici di riferimento. Per quanto riguarda il doppio impegno strada-pista, con Diego Bragato siamo sulla stessa linea e pertanto vale anche con lui il principio della massima collaborazione. L'80% delle ragazze di interesse nazionale fa anche pista. Per me sarà più facile monitorarle in quanto abito a 10 minuti da Montichiari e avrò parecchie possibilità di vederle in azione." Si guarda a questo 2025 e poi a tutto il quadriennio. "Per quanto riguarda il 2025 ovviamente puntiamo su mondiali ed europei che per tradizione e qualità del nostro movimento sono sempre obiettivi alla nostra portata. Per le Olimpiadi è ancora prematuro fare previsioni, visto che bisogna attendere quanto meno di conoscere su quali percorsi si faranno. Abbiamo atlete giovani e già molto competitive; sicuramente saranno pronte tra poco più di tre anni", ha detto ancora Velo.