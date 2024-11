CICLISMO, MAËVA SQUIBAN FIRMA UN CONTRATTO BIENNALE CON UAE TEAM ADQ

L’atleta francese Maëva Squiban ha firmato un contratto di due anni con il UAE Team ADQ.



La 22enne, una delle rivelazioni del 2024, ha vissuto una stagione esplosiva nel 2024 con il team Arkéa - B&B Hotels Women, vincendo una tappa a cronometro al Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche e classificandosi seconda in una difficile tappa del Tour de France Femmes. Il suo arrivo ad UAE Team ADQ rafforzerà le ambizioni della squadra nelle corse a tappe, mentre Squiban spera di continuare la sua rapida crescita una volta entrata nel WorldTour per la prima volta nella sua carriera.



“Abbiamo iniziato a parlare a settembre e approdare al WorldTour con UAE Team ADQ è un passo emozionante per la mia carriera. Voglio migliorare come atleta e affrontare le gare più importanti al mondo, e ora lo farò al fianco di una squadra fantastica. Anche in poco tempo, ho apprezzato molto lo spirito e l’atmosfera all'interno del team,” ha detto Squiban.



Originaria della Bretagna, in Francia, Squiban si è fatta conoscere come giovane promessa. Ha vinto la Chrono des Nations come junior al primo anno e l'argento nella cronometro ai Campionati Europei l'anno successivo. Squiban è cresciuta attraverso le varie categorie, combinando la sua passione per le corse con gli studi in management sportivo. Una volta ottenuta la laurea nel 2023, si è concentrata sul ciclismo e i risultati del 2024 hanno mostrato chiaramente le sue qualità in sella.



Ora ha la possibilità di gareggiare al fianco di alcune delle migliori cicliste del mondo, tra cui la nuova leader del team Elisa Longo Borghini e molte altre atlete affermate di UAE Team ADQ. Squiban, fortemente motivata, è pronta per la sfida.



“Sarà la mia prima esperienza con un team al di fuori della Francia, ed è una grande sfida ma anche una nuova fase della mia carriera. Quando ero in una squadra francese avevo buone compagne, ma quando ho saputo che Elisa si sarebbe unita a UAE Team ADQ, la notizia è stata incredibile. Sarà fantastico gareggiare a questo livello,” ha affermato.



Squiban si è recentemente concessa una vacanza a Maiorca, in Spagna, ma presto tornerà in bici e si unirà alle compagne durante vari camp di allenamento. In questa fase, l’atleta discuterà con i coach e i direttori sportivi per elaborare un programma di gare ideale che si adatti alle sue caratteristiche e che risponda alle ambizioni di successo della squadra.



“Non conosco ancora il mio programma di gare, ma partecipare a corse come il Giro d’Italia Donne e la Strade Bianche sarebbe davvero entusiasmante per me nella prossima stagione. Mi piacerebbe avere l’opportunità di correre per me stessa in alcune occasioni, ma non vedo l’ora anche di sostenere le altre compagne e condividere insieme le vittorie. Vogliamo vincere come squadra.”



L'ingresso nel WorldTour offre inoltre a Squiban l’opportunità di lavorare con partner e materiali di primo livello, con allenatori e personale del team altamente professionale. Essendo una specialista della cronometro, spera di sfruttare l'esperienza di UAE Team ADQ per portare le sue qualità a un livello superiore.



“Mi sono sempre piaciute le cronometro e da junior ho lavorato molto su questa specialità. Ora che passo al WorldTour, voglio riprendere questa focalizzazione e lavorare con i nuovi partner tecnici. Inoltre, voglio diventare una scalatrice migliore. Non sono ancora la migliore in queste discipline, ma so che posso migliorare.”



Melissa Moncada, presidente e responsabile del team, ha sottolineato l'incessante crescita di Squiban all'interno del gruppo e ha ringraziato Arkéa - B&B Hotels Women per l'accordo amichevole raggiunto che ha permesso a Squiban di trasferirsi nella nuova squadra.



“Durante l'ultima stagione, Maëva Squiban ci ha impressionato con la sua crescita e il suo talento. La sua incredibile prestazione, evidenziata da un secondo posto in una tappa del Tour de France Femmes, testimonia la sua dedizione e abilità. Con una naturale propensione per le salite e una naturale competenza nelle cronometro, siamo entusiasti di sostenere il suo percorso di crescita. Siamo anche grati per l'accordo armonioso raggiunto con il suo precedente team e non vediamo l'ora di vedere Maëva portare la sua energia e il suo talento unici nella nostra squadra,” ha dichiarato Moncada.