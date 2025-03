Ciclismo: l'Uci approva una 23/a squadra nei grandi Giri

L'Unione ciclistica internazionale (Uci) ha approvato la partecipazione di una 23a squadra ai tre grandi Giri di quest'anno, consentendo agli organizzatori di offrire un terzo invito a una squadra a loro scelta. La proposta ha avuto il via libera dal comitato direttivo dell'organismo, già approvata il 26 marzo dal Consiglio ciclistico professionistico (Ccp). "Il Comitato direttivo dell'Uci ha approvato la richiesta presentata dal Pcc di aumentare a 23 il numero di squadre partecipanti ai Grandi Giri maschili (Giro d'Italia, Tour de France e La Vuelta Ciclista di Spagna) quest'anno" si legge in una nota. Nei grandi Tour, la regola è che le 18 squadre del World Tour (prima divisione) si qualificano automaticamente. Altri due inviti saranno assegnati alle due squadre più in alto in classifica nella seconda divisione, mentre gli altri tre saranno a discrezione degli organizzatori. Mentre gli organizzatori dei tre grandi Giri attendevano con ansia questa decisione, alcune squadre hanno evidenziato i rischi per la sicurezza dei ciclisti derivanti dall'ampliamento del gruppo, che passerà da 176 a 184 ciclisti, in uno sport sempre più soggetto a incidenti. La novità sarà in vigore da domani, ma non è irrevocabile. L'Uci "ribadisce il suo impegno a preservare l'equità sportiva e il primato del merito sportivo" e chiede al Pcc di esaminare la possibilità di rendere obbligatoria la presenza di una terza squadra D2, per tornare al principio dei due inviti per gli organizzatori.