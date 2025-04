Ciclismo: l'australiano Storer vince il Tour of The Alps

L'australiano Michael Storer (Tudor) ha vinto il Tour of the Alps al termine della quinta e ultima frazione, con partenza e arrivo a Lienz (Austria). La vittoria di tappa è andata al francese Nicolas Prodhomme, che a 28 anni ha conquistato il suo primo successo da professionista davanti al 18enne connazionale Paul Seixas, che non lo ha ostacolato. Terzo sul podio parziale il tedesco Emil Herzog, arrivato con circa mezzo minuto di ritardo dalla coppia di testa. Secondo nella classifica generale alla partenza della tappa, Storer ha staccato a 38 chilometri dal traguardo l'olandese Thymen Arensman (Ineos), che era leader da ieri dopo il successo nella quarta tappa. Storer, secondo al Tour of the Alps 2022, ha concluso la tappa ottavo, con 1 minuto e 33 secondi di vantaggio sul rivale Arensman.