L'americano Matteo Jorgenson ha vinto la Parigi-Nizza per il secondo anno consecutivo al termine dell'ottava e ultima tappa vinta in solitaria dal connazionale Magnus Sheffield sulla Promenade des Anglais. Il corridore di Visma-Lease a bike, secondo della tappa dopo essere partito da solo all'inseguimento di Sheffield, si è imposto in classifica generale con 1:15 di vantaggio sul tedesco Florian Lipowitz e 1:58 sull'olandese Thymen Arensman.