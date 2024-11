CICLISMO: ITALIA TERZA NEL MEDAGLIERE EUROPEO 2024

Al termine della stagione l'UEC (l'Unione Ciclistica Europea) ha reso noti il medagliere finale ed il ranking per nazioni che tengono conto dei risultati di tutti campionati europei, di tutte le discipline, disputati nel 2024. L'Italia figura al terzo posto nel medagliere conclusivo, con 52 medaglie (18 ori, 14 argenti e 20 bronzi), alle spalle della Gran Bretagna (23 ori, 20 argenti e 13 bronzi, per un totale di 56 medaglie) e Francia (19 ori, 17 argenti e 19 bronzi, per un totale di 55 medaglie). Nel ranking per nazioni l'Italia è al settimo posto, con 547 punti. Classifica guidata dalla Francia, davanti alla Rep. Ceca e alla Svizzera. Nei ranking parziali il nostro ciclismo è al primo posto nel gravel, al terzo posto nella pista (dietro Gbr e Germania), nel MTB (dietro Svizzera e Francia), nella strada (dietro Olanda e Spagna) e nel ciclocross (dietro Rep. Ceca e Slovacchia).