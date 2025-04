Ciclismo: Isabella De Angelis vince in Svizzera, tanti piazzamenti per le atlete della S.C. Verso l'Iride

Prosegue spedito il processo di crescita delle ragazze della Scuola Ciclismo Verso l'Iride. Dopo le prime settimane fondamentali per costruire un buono spirito di gruppo, sono arrivati i primi piazzamenti per le esordienti e le allieve dirette da Gianfranco Camotti. La ricetta del non mettere pressione e del dare alle atlete tutto il tempo di crescere divertendosi ha già dato i primi frutti. Infatti l'allieva Isabella De Angelis ha vinto la gara di Cresciano dove sul podio è salita anche Sara Peruta è salita conquistando un pregevole terzo posto. Questo risultato è stato reso possibile grazie alla forza e alla lucidità tattica che fanno di Isabella una delle atlete più interessanti del panorama ciclistico nazionale, ma anche dall'ottimo lavoro di squadra messo in luce dalla stessa Sara Peruta, e dalle compagne Marta Della Vedova, Layla Dresco, Lara Gorlani e Alessia Zappella. Un team unito che ha ispirato anche le atlete più piccole, le esordienti 1°anno. Dimostrando già un notevole impegno nonostante la giovanissima età, le ragazze della S.C. Verso l'Iride hanno saputo conquistare nelle scorse settimane un bel 9°posto con Yousra Fassih a Resana. Particolarmente brillante la prestazione delle stesse ragazze alla cronometro del Trofeo Dino Petrella in provincia di Lecco con i piazzamenti di Gemma Canobbio (6°posto tra le pari età), Francesca Consoli (8°) e Yousra Fassih (12°). Nella stessa cronometro nella categoria allieve hanno brillato ancora una volta anche Sara Peruta, decima, e Isabella De Angelis, capace di arrivare a soli 5 secondi dalla vincitrice per lei che qualche giorno prima era stata capace di guadagnare un bel 4°posto nella gara di Legnano.