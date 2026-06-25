Ciclismo: infortunio alla spalla, Oscar Onley salta il Tour de France

Il Tour de France perde uno dei suoi protagonisti. Oscar Onley, quarto l'anno scorso, non sarà al via della corsa francese - che scatterà il 4 luglio da Barcellona - a causa di un infortunio alla spalla rimediato in seguito a una caduta durante il Tour d'Auvergne-Rhone-Alpes. Lo ha annunciato la sua squadra, la Netcompany Ineos, che riferisce di "una grave lesione alla spalla". "Sono distrutto all'idea di non poter partecipare al Tour de France - ha dichiarato il ciclista britannico - Ora la mia priorità è recuperare e rimettere a posto la spalla, ma sono davvero motivato nel cercare di ottenere qualcosa di buono in questa stagione".

