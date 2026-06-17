Ciclismo: infortunio al gomito, van Aert salta il Tour de France

Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra, la Visma a poco più di due settimane dal via della Grand Boucle, che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il belga deve alzare bandiera bianca a causa della ferita che si era procurato durante una caduta in allenamento prima del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare alla corsa francese e a vincere una tappa, prima che il problema si aggravasse a causa di un'infezione. Da lì l'abbandono anticipato, la successiva rinuncia al ritiro in altura con la squadra e l'annuncio odierno.