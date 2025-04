Ciclismo: in Trentino 4 tappe Giro d'Italia anche women

Anche quest'anno il Trentino ospiterà gli arrivi e le partenze di tappa di alcune frazioni del Giro d'Italia e del Giro d'Italia Women. In particolare martedì 27 maggio i corridori taglieranno il traguardo a San Valentino, frazione di Brentonico, al termine della sedicesima tappa con partenza da Piazzola sul Brenta. Il giorno dopo, invece, la carovana rosa ripartirà da San Michele all'Adige alla volta di Bormio. Poco più di un mese più tardi, nella giornata di martedì 8 luglio, Trento sarà sede dell'arrivo della terza tappa del Giro al femminile, mentre mercoledì 9 la quarta frazione prenderà il via da Castello Tesino per arrivare a Pianezze. I dettagli delle quattro tappe saranno svelati il 28 aprile al Castello del Buonconsiglio di Trento alla presenza del direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni, e della direttrice del Giro d'Italia Women, Giusy Virelli.