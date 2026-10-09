Ciclismo: Giro Lombardia, tutti contro Evenepoel e Del Toro

Sono stati annunciati i partenti dell'edizione 120 de Il Lombardia presented by Crédit Agricole, ultima Classica Monumento dell'anno in programma domani su un percorso di 239 chilometri con partenza da Bergamo e arrivo a Como. I protagonisti della Classica delle Foglie Morte verranno presentati alle 17 presso il Sentierone di Bergamo. Si apre la caccia al successore di Tadej Pogacar che, dopo cinque trionfi consecutivi, è stato messo ko da una caduta alla recente Vuelta a España. Tra i grandi favoriti figurano due suoi compagni di squadra: Brandon McNulty, che a Montreal ha conquistato il titolo iridato su strada, e Isaac Del Toro, che l'anno scorso ha esordito ne La Classica delle Foglie Morte con un promettente quinto posto. Chi ha fatto meglio nel recente passato è Remco Evenepoel, secondo sia nel 2024 che nel 2025, e capitano di una Red Bull - Bora - Hansgrohe molto ambiziosa con Primoz Roglic, fresco di titolo europeo a cronometro, nel ruolo di seconda punta.