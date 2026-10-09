Ciclismo: Giro Lombardia, Como protagonista corsa per prossimo triennio

Como continuerà a essere protagonista de Il Lombardia presented by Crédit Agricole anche nel 2027, 2028 e 2029. È quanto annunciato oggi, nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella Sala Consiliare di Palazzo Cernezzi, a poche ore dalla 120/a edizione de La Classica delle Foglie Morte. All'evento sono intervenuti Alessandro Rapinese, sindaco di Como, Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, e Luca Guercilena, COO di RCS Sports & Events che hanno presentato l'intesa destinata a garantire continuità alla presenza della manifestazione nella città lariana per le prossime tre edizioni. Il nuovo accordo conferma il legame tra Como e una delle più prestigiose corse del calendario ciclistico internazionale, che da sempre trova nel territorio comasco uno scenario ideale.