Ciclismo, Giro di Svizzera: Pogacar beffa Van der Poel e vince la crono

Tadej Pogacar ha vinto la quarta e penultima tappa del Giro di Svizzera, una cronometro individuale di 23,7 km con partenza e arrivo ad Aarburg. Un successo che rafforza lo sloveno come leader della classifica (ha oltre 4' di vantaggio su Ricard Carapaz) ma ottenuto per un soffio, tre decimi di secondo, sul principale rivale, l'olandese Mathieu Van der Poel, correndo entrambi a oltre 53kmh di media. Pogacar, all'11/o successo stagionale, è quasi certo di conquistare anche la vittoria finale, arricchendo ancora il suo palmares che comprende tutte le corse a tappe 'minori - Giro del Delfinato, Parigi-Nizza, Giro di Catalogna, Tirreno-Adriatico e Giro di Romandia - eccetto il Giro dei Paesi baschi e, appunto, la corsa elvetica. Domani la quinta e ultima tappa, di 150 km, vedrà il gruppo affrontare più volte il Col de la Croix con un dislivello totale di 4226 metri.