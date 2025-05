Ciclismo: Giro d'Italia via il 9 maggio, ecco gli iscritti

Manca una settimana esatta al via del Giro d'Italia dall'Albania e le 23 squadre che prenderanno parte alla Corsa Rosa hanno ufficializzato i loro iscritti. Tante le stelle attese in un'edizione che vedrà partecipare ben cinque ex vincitori del Giro d'Italia: Nairo Quintana (2014), Richard Carapaz (2019), Egan Bernal (2021), Jai Hindley (2022) e Primož Roglic (2023). Tra questi è proprio lo sloveno - reduce dal successo alla Volta a Catalunya - il principale indiziato al successo finale. Roglic, capitano di una Red Bull - Bora - Hansgrohe ambiziosa grazie alla presenza dello stesso Hindley e di Daniel Felipe Martinez, secondo classificato nel 2024, dividerà i favori del pronostico con Juan Ayuso, protagonista autore di un eccellente inizio di stagione, impreziosito da cinque successi tra cui la Tirreno Adriatico. Lo spagnolo, grande favorito anche per la Maglia Bianca, sarà affiancato da un altro esordiente molto atteso, Isaac Del Toro, e da Adam Yates, alla sua seconda partecipazione dopo il 9° posto conquistato nel 2017.Tra i nomi da tenere d'occhio per le posizioni di alta classifica ci sono Mikel Landa (due volte a podio nel 2015 e 2022), Simon Yates (terzo nel 2021), Antonio Tiberi (Maglia Bianca nel 2024 ma recentemente frenato da alcuni problemi fisici al Tour of the Alps), Pello Bilbao (due volte in top 5), Derek Gee (vincitore di O Gran Camiño), Romain Bardet (all'ultima partecipazione al Giro), e David Gaudu, al debutto nella Corsa Rosa. Più defilati, ma comunque in grado di lasciare il segno sulle grandi salite, Giulio Ciccone, Thymen Arensman, Max Storer, Einer Rubio, Damiano Caruso, Max Poole, Davide Piganzoli, Lorenzo Fortunato, Wouter Poels, Georg Steinhauser, Johannes Staune-Mittet, Koen Bouwman e Filippo Zana. E' lunga e ricca di grandi nomi anche la lista di corridori che andranno a caccia dei successi di tappa, sia su percorsi misti che pianeggianti. La Corsa Rosa vedrà l'esordio di tre grandi protagonisti delle corse di un giorno come Wout Van Aert, Thomas Pidcock e Marc Hirschi. Terza partecipazione, invece, per Mads Pedersen, vincitore a Napoli nel 2023 e tra i più attesi dopo una primavera ricca di risultati. Tra i cacciatori di tappe nelle frazioni vallonate spiccano anche Diego Ulissi, Quinten Hermans, Taco Van der Hoorn, Jakob Fuglsang, Dorian Godon, Davide Formolo, Marco Frigo, Marco Brenner e Martin Marcellusi. Sempre a Napoli, ha conquistato il suo primo successo al Giro Olav Kooij, già a quota tre vittorie stagionali e punto di riferimento tra gli sprinter. I suoi principali rivali saranno Kaden Groves, Paul Magnier, Matteo Moschetti, e il rientrante Sam Bennett, molto prolifico in questo inizio di 2025. In seconda fila, ma sempre competitivi, ci sono Rick Pluimers, Casper Van Uden, Filippo Fiorelli, Luke Lamperti, Giovanni Lonardi, Enrico Zanoncello e Orluis Aular. Le due cronometro in programma saranno terreno ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo. Attesi al via gli ultimi due campioni europei della disciplina, Edoardo Affini e Joshua Tarling, oltre a Mattia Cattaneo, Brandon Mc Nulty, Jay Vine e Daan Hoole.