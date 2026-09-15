Ciclismo: Gall lascia la Decathlon, dall'anno prossimo sarà alla Lidl-Trek

15 Set 2026 - 18:19
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Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl-Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo al Giro d'Italia e terzo nella Vuelta conclusasi domenica, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Muhlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. "Felix si è imposto nel ruolo di leader nei grandi giri e sarà interessante vedere i suoi progressi l'anno prossimo, siamo convinti che abbia tanto di più da offrire", ha detto l'ex corridore lussemburghese Andy Schleck, da pochi mesi ceo della Lidl-Trek. 

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