Ciclismo, Ganna: "Spero tenere questa condizione per un'altra settimana"

"Ho lavorato tanto in inverno per raggiungere questo livello e spero di tenere questa condizione almeno per un'altra settimana. Il mio obiettivo principale alla Tirreno Adriatico era vincere la cronometro e provare a fare bene nelle tappe 3 e 4. Dopo la tappa di ieri ho chiamato Geraint Thomas che mi ha detto 'Con questa condizione devi provare a tenere duro anche oggi' e così ho fatto. Nel finale il problema meccanico mi ha tolto dai giochi. Nella sfortuna sono riuscito a rimanere nel gruppo fino al cartello dei 3 km prima di chiamare l'assistenza meccanica". Così Filippo Ganna, leader della classifica generale della Tirreno-Adriatico, al termine della quinta tappa. "Domani sarà molto difficile tenere la Maglia Azzurra per questo mi sento in dovere di ringraziare il team per avermi supportato in questi giorni".