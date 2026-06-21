Ciclismo, Finn vince anche la crono finale e si aggiudica il Giro Next Gen

21 Giu 2026 - 15:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Finn vince anche la cronometro finale, 22.2 chilometri da Villa Sant'Angelo a L'Aquila, e fa suo il Giro Next Gen. Il ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni (da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Girobio). "È da novembre che era il mio obiettivo della stagione - ha detto il corridore della Red Bull Bora hansgrohe -. Devo ringraziare il mio allenatore e la squadra, è pazzesco: guardando questa gara da junior l'ho sognata tante volte...". 

Ultimi video

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

02:36
Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

02:16
DICH PICARDI BOXING NIGHT DICH

Picardi: "Mi sono preparato in maniera importante... per un match importante"

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

02:34
DICH DARIO MORELLO BOXING NIGHT DICH

Dario Morello: "Non doveva capitare l'infortunio, ma prendo il lato positivo"

00:28
MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

00:30
MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

01:19
MCH TENNIS, SONEGO KO VS SHELTON AD HALLE MCH

Sonego, stop al primo turno: Shelton lo batte in due set, 7-5 6-3

02:23
MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

04:22
MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

01:34
Millemiglia show

Millemiglia show

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

01:48
Totti campione di padel

EA7 World Legends Padel Tour: Totti e Locatelli 'imperatori' di Istanbul

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

I più visti di Altri Sport

MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

MCH TENNIS, SONEGO KO VS SHELTON AD HALLE MCH

Sonego, stop al primo turno: Shelton lo batte in due set, 7-5 6-3

MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

DICH COBOLLI POST VITTORIA DICH

Cobolli: "La doccia di Rafa Nadal è il mio portafortuna"

DICH ERRANI-VAVASSORI DICH

Errani-Vavassori: "Abbiamo fatto vedere un grande tennis"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:21
Ciclismo, Finn vince anche la crono finale e si aggiudica il Giro Next Gen
23:42
Tennis: 55esima finale Wta di doppio per Errani, a Berlino con Melichar-Martinez
21:16
Scherma, Europei: Italia oro nel fioretto a squadre femminile
18:47
Tennis: Atp Queen's, in finale Cerundolo e Paul
18:14
Ciclismo, Giro di Svizzera: Pogacar beffa Van der Poel e vince la crono