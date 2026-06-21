Ciclismo, Finn vince anche la crono finale e si aggiudica il Giro Next Gen

Dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Finn vince anche la cronometro finale, 22.2 chilometri da Villa Sant'Angelo a L'Aquila, e fa suo il Giro Next Gen. Il ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni (da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Girobio). "È da novembre che era il mio obiettivo della stagione - ha detto il corridore della Red Bull Bora hansgrohe -. Devo ringraziare il mio allenatore e la squadra, è pazzesco: guardando questa gara da junior l'ho sognata tante volte...".