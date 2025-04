Ciclismo: Fci, incontro con federazione romena

Il presidente della Fci, Cordiano Dagnoni, ha incontrato ieri a Milano il suo omologo romeno Catalin Sprînceana, accompagnato dal ct delle Nazionali, Ovidiu Burghelea, presente all'incontro anche il consigliere federale Ignazio Saia. E' stata l'occasione per rafforzare il legame tra le due Federazioni e per iniziare a ragionare sulla realizzazione di un protocollo di intesa per una futura collaborazione. "Sono contento dell'incontro - ha detto il presidente Dagnoni - che ci ha permesso di rafforzare il legame con una Federazione a noi molto vicina. L'Italia ha sempre rappresentato un punto di riferimento per molti atleti dell'Est europeo e consideriamo la presenza di tanti atleti stranieri nelle nostre squadre come un momento di arricchimento".