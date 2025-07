Ciclismo, Fci: Gruppo Tecnocasa nuovo sponsor della Federazione

La Federazione Ciclistica Italiana annuncia la partnership con il Gruppo Tecnocasa, leader nel settore dell'intermediazione immobiliare, in qualità di Official Sponsor. L'accordo, siglato grazie ad Infront Italy, Official Advisor della Federazione, rappresenta un'importante sinergia tra due realtà che condividono valori come impegno, determinazione, lavoro di squadra e sostegno ai giovani talenti. La sponsorship vedrà il brand Tecnocasa Group affiancare la FCI in occasione delle principali attività federali, sostenendo gli atleti delle Nazionali nelle loro competizioni e contribuendo allo sviluppo del ciclismo su tutto il territorio nazionale. "Ringraziamo il Gruppo Tecnocasa - ha detto il Presidente della FCI Cordiano Dagnoni - che ha deciso di affiancare la Federazione; insieme lavoreremo per portare ancora tante soddisfazioni allo sport italiano. Il fatto che un brand così importante abbia scelto la nostra Federazione in virtù di una comunanza di valori e obiettivi ci riempie di orgoglio". "Siamo onorati di stringere questa alleanza - ha affermato Anna Pasquali, Consigliere Delegato Tecnocasa Holding SpA - in cui sport e giovani sono i protagonisti. Condividiamo infatti con la Federazione la volontà, e la concretezza, di credere e investire nei giovani per un futuro sostenibile promuovendo valori genuini, accomunati da una visione orientata al progresso e al sostegno di tutte le comunità coinvolte". "Questa nuova collaborazione con un brand solido e riconosciuto come Tecnocasa - ha commentato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy - è un'ulteriore conferma della credibilità e dell'attrattività del progetto federale. Insieme lavoreremo per far crescere ulteriormente il movimento ciclistico italiano". La partnership con Tecnocasa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del ciclismo italiano promosso da Infront Italy, che affianca la Federazione nella gestione e nello sviluppo delle attività commerciali.