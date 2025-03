Ciclismo: Fci, Ghirotto rinuncia a incarico presidente commissione fuoristrada

"In merito alle notizie riguardanti il Presidente della Commissione Fuoristrada, la Federazione Ciclistica Italiana precisa che Massimo Ghirotto, in fase di rinnovo della nuova Commissione, ha rinunciato all'incarico, per valutazioni di carattere personale". E' quanto si legge in una nota della Fci. "Il presidente federale e tutto il Consiglio colgono l'occasione per ringraziarlo per quanto realizzato in questi quattro anni e, nel rammaricarsi per la decisione assunta, augurano a Massimo Ghirotto le migliori fortune per le sue future attività", conclude la nota.