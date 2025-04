Ciclismo: Evenepoel torna 5 mesi dopo l'incidente e vince la Freccia del Brabante. "È incredibile, bisogna sempre crederci"

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ha vinto la 62/a edizione della Freccia del Brabante. Il belga due volte campione olimpico di Parigi 2024, al rientro alle corse dopo il serio incidente in allenamento di inizio dicembre, in cui ha riportato le fratture di scapola, mano destra e costola, ha battuto in volata in un testa a testa finale il connazionale Wout Van Aert. "È incredibile. Non credevo di poter battere in volata van Aert, pensavo di essere sconfitto. Questa è una gara dura ma la mia vittoria dimostra che bisogna sempre provarci, sempre crederci", ha detto Evenepoel dopo il successo - È stata dura in questi mesi - ha ammesso il belga - ma nelle ultime due settimane mi sono sentito meglio. Tante volte il lavoro paga ma è comunque incredibile quello che è successo. Ho dovuto raschiare il barile e dare tutto fino in fondo".