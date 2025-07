Ciclismo: Europei pista jr e U23, oro per Sierra corsa a punti, Melotto di bronzo

Il quarto giorno degli Europei su pista jr e U23 ad Anadia si tinge d'azzurro. Juan David Sierra firma l'oro nella corsa a punti U23, controllando la prova fin dalle prime battute. Quattro sprint vinti, 91 punti totali e una condotta pulita per salire sul gradino più alto. Alle sue spalle il russo Daniil Kazakov (80) e il britannico Elliot Rowe (74). Nel pomeriggio arriva anche il bronzo nella velocità juniores con Thomas Melotto. Il veronese regola l'inglese Ioan Hepburn nella finale per il terzo posto e si guadagna un podio importante. Davanti, dominio britannico con Archie Gill che supera in due manche il tedesco Benjamin Bock.Piazzamenti e qualche rammarico nelle altre prove. Nel chilometro juniores femminile, Agata Campana è quinta (1:09.703) e Rebecca Fiscarelli settima (1:09.930), in una gara vinta da Erin Boothman (Gran Bretagna). Nono posto per Valentina Basilico nella Corsa a Punti donne under 23, chiusa con l'oro della russa Ivanchenko. Nell'Omnium, Linda Sanarini è sesta tra le donne under 23, Riccardo Colombo nono tra gli uomini.