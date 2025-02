Ciclismo, Europei pista: due argenti Italia con Fidanza e Guazzini

Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno portato due medaglie d'argento al team Italia impegnato agli Europei di ciclismo su pista in corso a Zolder (Belgio). Fidanza, già oro nello scratch donne e nell'inseguimento a squadre, ha conquistato il secondo posto nel chilometro da fermo, imitata poco più tardi da Guazzini nell'inseguimento individuale. Nel chilometro da fermo, l'atleta azzurra si è inchinata solo alla olandese Hatty Van de Wouw, che ha fatto segnare il nuovo record del mondo (1.04.497). Bronzo alla tedesca Clara Schneider. C'è stato anche un record mondiale nell'inseguimento, fatto segnare dalla britannica Anna Morris (4.25.874) che in finale ha migliorato il primato che aveva centrato delle qualifiche e non ha dato speranze a Guazzini. Il bronzo è andato alla tedesca Mieke Kroger.