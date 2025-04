Ciclismo, Elisa Longo Borghini torna in gara per la Freccia del Brabante

Siamo lieti di confermare che Elisa Longo Borghini tornerà alle competizioni in occasione della Freccia del Brabante, dopo il recupero dalla commozione cerebrale riportata durante il Giro delle Fiandre.



Dopo 10 giorni di riposo e un graduale ritorno all’attività, attentamente monitorato, Elisa ha mostrato segni di recupero positivi e costanti, senza alcun sintomo residuo. È stata seguita costantemente dal team medico e dal dipartimento performance della squadra durante tutto il processo.



Il Protocollo UCI per le commozioni cerebrali è stato seguito scrupolosamente durante la riabilitazione, garantendo un ritorno sicuro e approvato dal punto di vista medico alle competizioni di questo fine settimana.



"Elisa ha risposto molto bene al piano di recupero. Abbiamo seguito ogni passaggio in linea con le linee guida UCI per la gestione delle commozioni cerebrali. È priva di sintomi, fisicamente pronta e mentalmente motivata a tornare a gareggiare", ha spiegato il medico di UAE Team ADQ Nele Beeckmans.



Elisa Longo Borghini ha dichiarato: “La voglia di rientrare già nella gara di venerdì è stata dettata dal fatto che la salute mi ha sostenuto. Insieme allo staff medico della squadra abbiamo applicato i vari protocolli per il rientro, abbiamo fatto parecchi test relativi alle commozioni cerebrali ed è stato evidenziato che non ho problemi e di conseguenza il Brabante arriva come corsa di rientro per cercare di capire un po’ anche come mi sento in situazione di corsa. È chiaro che arrivo scarica di responsabilità, con solo la voglia di correre e provare le mie sensazioni e nel caso ci fosse qualcosa di non normale ci saranno i dottori della squadra che mi monitoreranno e saranno pronti a prendere dei provvedimenti. Ma visti gli ultimi test fatti, tutto dice che sto bene, anche in allenamento non ho mai avuto problemi e di conseguenza è arrivato l’ok per tornare a correre”.