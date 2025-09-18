Ciclismo, domenica Europei di Gravel ad Avezzano (AQ)

Conto alla rovescia per i Campionati europei di Gravel, una disciplina in forte crescita che porterà ad Avezzano (L'Aquila) atleti provenienti da tutta Europa. Si parte domenica 21 settembre con una competizione che attraverserà il centro urbano, le frazioni e i tratti sterrati del territorio marsicano. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione dei cittadini e degli appassionati un flipbook digitale con le mappe del percorso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Il gravel, competizione ciclistica utilizzando biciclette progettate per affrontare percorsi misti, tra asfalto e sterrato, impegnerà i ciclisti in un tracciato che coinvolgerà alcune delle principali vie di Avezzano, le frazioni e i comuni limitrofi di Massa d'Albe, Magliano dei Marsi e Scurcola Marsicana, sempre nell'Aquilano.