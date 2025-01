Ciclismo, Brodie Chapman è la campionessa australiana a cronometro

Inizia come meglio non poteva la stagione agonistica 2025 di UAE Team ADQ. Brodie Chapman si è laureata campionessa nazionale a cronometro in Australia bagnando con un magnifico successo la sua prima gara con la nuova maglia del team emiratino. Straordinaria performance dell’atleta australiana sul circuito di 28.8 chilometri a Perth, nel sud-ovest dell’Australia. Chapman ha ottenuto il primo posto con un tempo di 39’53”. Ad avvalorare la prestazione della neo campionessa australiana sono il distacco di 32” sulla seconda classificata Amber Pate (Liv Alula Jayco) e di 1 minuto su Anya Louw (AG Insurance – Soudal Cycling Team).



Brodie Chapman, felice dopo la vittoria, ha detto: “Sono molto contenta per questa vittoria. Devo fare un grande ringraziamento ad UAE Team ADQ perché avere la posizione della bicicletta da cronometro già settata e i vari test, anche in pista, già effettuati così presto nella stagione non era una cosa scontata e penso che oggi questo abbia fatto la differenza per me. Avevo i migliori materiali possibili e io ho dovuto solo pensare a spingere sui pedali. Non è certo semplice iniziare la stagione qui con questo grande sforzo, ma devo ammettere di aver avuto un supporto fantastico dalla mia famiglia, tanti amici ed il mio ragazzo che sono venuti da Sydney. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro e sono molto grata a tutti loro, al team e sono contenta di aver vinto questa gara. Sono felice di poter vestire la maglia di campionessa australiana con il mio nuovo team in molte altre gare a cronometro”. Brodie Chapman, 33 anni, tornerà a gareggiare domenica 12 gennaio, sempre a Perth, per la corsa su strada del Campionato Nazionale Australiano.