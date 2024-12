Ciclismo: Bora-Hansgrohe, Roglic al Giro d'Italia 2025

Dopo un anno di pausa, Primoz Roglic, stell della Bora-Hansgrohe, tornerà al Giro d'Italia nel 2025. Nel 2016, il Giro è stata la sua prima grande corsa a tappe ed è arrivato terzo alla sua seconda apparizione conquistando la maglia rosa nel 2023. Ora è in programma un ritorno. Le tappe di avvicinamento prevedono la Volta ao Algarve a febbraio e la Volta a Catalunya a marzo. Anche Jai Hindley, vincitore del 2022, e Dani Martínez, secondo classificato nel 2024, hanno in programma il Giro. Hindley utilizzerà la Tirreno-Adriatico per prepararsi, mentre Martínez correrà la Parigi-Nizza.