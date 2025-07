Ciclismo, BePink-Imatra-Bongioanni pedala per la salute a One Health Day 2025

Un’occasione unica in cui sport, ricerca, innovazione e sostenibilità si uniscono per promuovere un nuovo approccio alla salute, intesa non solo come assenza di malattia, ma come equilibrio tra benessere fisico, ambientale e sociale. Il team porterà la propria esperienza in prima linea, rappresentando lo sport come veicolo di prevenzione, inclusione e consapevolezza.