Ciclismo: belga Van Aert salta Campionati Europei e Mondiali

Il team Visma-Lease a Bike ha svelato venerdì le prossime e ultime tappe del programma stagionale di Wout Van Aert. Il belga si fermerà dopo la Super 8 Classic a settembre, saltando logicamente i Campionati del Mondo e gli Europei. Dopo le Classiche di Primavera e il Giro d'Italia, Wout Van Aert ha concluso il suo ultimo obiettivo stagionale, il Tour de France, con una memorabile vittoria nell'ultima tappa e una tripla tappa sul pavé di Montmartre. Tuttavia, il belga ha annunciato, tramite un comunicato stampa del suo team Visma-Lease a Bike, che non parteciperà né ai Campionati Europei (1-5 ottobre) né ai Campionati del Mondo (21-28 settembre).