Ciclismo, Attraverso le Fiandre, Van Aert: "Responsabile di questa sconfitta"

"Sono totalmente responsabile di questa sconfitta. Ho chiesto a Benoot e Jorgenson di controllare il finale e di portarmi allo sprint. Mi sono completamente bloccato. Sono stato troppo individualista. Ho pensato solo a me stesso, è stato egoistico. Forse uno dei miei compagni di squadra avrebbe potuto vincere al posto mio". Così il belga Wout Van Aert, secondo all''Attraverso le Fiandre', si scusa con i compagni della Visma per non avere centrato la vittoria nonostante il team si fosse presentato alla volata finale con tre corridori facendosi beffare da Neilson Powless (IF) nei metri conclusivi.