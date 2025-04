Neilson Powless ha vinto in Belgio allo sprint la Dwars Door Vlaanderen 2025 (Attraverso il Fiandre), da Roeselare a Waregem, di 182 chilometri, ultimo test in vista del Giro delle Fiandre. In volata lo statunitense della EF ha beffato il belga della Visma, Wout Van Aert, nonostante avesse due compagni a disposizione.