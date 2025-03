Ciclismo, a Livigno un nuovo grande evento: Above | The Bike Experience

Livigno e Movestro, cuore progettuale di IBF-Italian Bike Festival, presentano un nuovo grande evento dedicato alla bicicletta: ABOVE | The Bike Experience. In programma dal 20 al 22 giugno 2025, l’appuntamento inaugura la stagione estiva della località, con una proposta imperdibile per gli amanti del ciclismo. Livigno, del resto, si è da tempo consolidata come una delle grandi capitali del ciclismo europeo: forte di una lunga tradizione di ospitalità sportiva, offre strutture all’avanguardia, percorsi variegati e panorami mozzafiato. Un rapporto intimo con l’eccellenza ciclistica, sia sportiva che turistico-sportiva, certificato dal continuo flusso di grandi atleti, Federazioni e Team che la scelgono come meta per la propria preparazione in vista dei più importanti appuntamenti stagionali, e dalla soddisfazione di chi la raggiunge per dare alle proprie vacanze attive un sapore speciale, che fa della bici un perno a 360 gradi.