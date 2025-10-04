Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo: al Giro dell'Emilia brilla la stella di Del Toro

04 Ott 2025 - 18:07

Un sigillo di prestigio in una stagione già straordinaria: sul colle di San Luca, tradizionale arrivo del Giro dell'Emilia, brilla la stella del giovanissimo messicano Isaac Del Toro, che sulle durissime rampe finali mette in fila tutti gli altri, coglie il 14/esimo successo stagionale e si porta a casa la maxi-mortadella che premia il vincitore. La Uae si presenta al via senza il vincitore dell'edizione precedente Tadej Pogacar, che ha scelto di partecipare al campionato europeo di domani e così il 21enne messicano residente a San Marino, che è arrivato secondo al Giro d'Italia vestendo per molti giorni la maglia rosa, si ritrova investito dei gradi di capitano e capitalizza al meglio il lavoro fatto dalla sua squadra, fin troppo abituata a vincere. Secondo, come l'anno scorso, il britannico Tom Pidcock che sull'ultimo dei cinque giri aveva provato ad anticipare il gruppetto che era rimasto al comando della gara. Del Toro non ha reagito allo scatto, ma, dopo la curva delle Orfanelle come sempre popolata dai tifosi di Marco Pantani, ha raggiunto Pidcock e lo ha battuto in volata. Terzo il francese Lenny Martinez, che ha regolato un gruppetto del quale facevano parte anche Roglic (che questa gara l'ha vinta tre volte), Bernal e Storer. Oltre a Pogacar non c'era nemmeno Giulio Ciccone, che si è ammalato dopo il mondiale in Rwanda, e su cui poggiavano quasi tutte le speranze italiane. La vigilia dell'edizione numero 107 di una delle classiche più antiche del panorama ciclistico italiano era trascorsa fra preoccupazioni e polemiche per l'annunciata presenza della Israel Premier Tech, la squadra israeliana la cui presenza è stata duramente contestata alla Vuelta. I centri sociali avevano annunciato che avrebbero bloccato la corsa e il Comune di Bologna aveva detto che la presenza della Israel non sarebbe stata gradita: così gli organizzatori del Gs Emilia guidato da Adriano Amici hanno convinto la squadra israeliana a non partecipare. La Israel non sarà nei prossimi giorni alle gare del trittico Lombardo, mentre risulta al momento iscritta al Giro di Lombardia, classica monumento che sabato prossimo conclude di fatto il calendario 2025. E dove sicuramente ci sarà Pogacar, che punta alla quinta vittoria consecutiva. Prima della prova maschile si è corsa anche la gara femminile, dove Kimberley Le Court Pieenar, atleta di Mauritius, ha vinto in solitaria, precedendo la neozelandese Fisher-Black.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:07
Ciclismo: al Giro dell'Emilia brilla la stella di Del Toro
17:37
Tennis: Ingarao si conferma campione d'Italia di 2/a categoria
16:25
Tennis, Shanghai: Darderi al 3/o turno, sfiderà Musetti
15:29
Tennis, Anisimova e Keys qualificate alle Wta Finals
14:08
Tennis, Wta Pechino: Gauff sconfitta, Anisimova in finale