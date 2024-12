Ciclismo, a Roma premiati i vincitori della Coppa Italia delle Regioni 2024

«La premiazione di oggi è un momento importante per celebrare gli atleti e la squadra vincitori della prima edizione di questa prestigiosa competizione: il ciclismo è passione, sacrificio, tenacia e divertimento - valori che lo accomunano molto all’impegno che i decisori locali e regionali mettono quotidianamente per la tutela e la valorizzazione dei territori del nostro meraviglioso Paese. Allo stesso tempo, oltre che un grande onore, è per la Lega del Ciclismo Professionistico uno sprone a fare sempre meglio in vista del 2025 e degli importanti traguardi che ci siamo posti per lo sviluppo e la crescita del movimento ciclistico professionistico», ha proseguito Roberto Pella, Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico