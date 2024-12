Ciclismo: 35 mln di euro per realizzazione Velodromo Spresiano

L'opera, realizzata con il supporto tecnico di Sport e Salute S.p.A., è sostenuta per 28 milioni di euro dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, mentre la restante parte è stata coperta da ICSC S.p.A., che ha erogato due finanziamenti a tasso d'interesse completamente abbattuto, tramite Sport Missione Comune 2024: il primo, da 4 milioni di euro, al Comune di Spresiano, che ospiterà il velodromo, e il secondo, da 3 milioni di euro, alla Regione Veneto, che sosterrà l'attuazione del progetto. Un lavoro di sistema, che ha visto protagonisti più attori istituzionali che, in maniera sinergica, hanno posto le basi per un progetto dall'elevato valore sociale e sportivo. I ritorni sociali dell'investimento (SROI) attesi per la realizzazione dell'opera, secondo quanto calcolato dalla Piattaforma Delta dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., sono stimati pari a 6,72x: per ogni euro investito, si prevedono benefici per il territorio e la comunità oltre 6 volte superiori. La durata delle opere per il completamento del velodromo è prevista in 18 mesi. Una volta completati i lavori, la gestione della struttura sarà affidata ad un operatore economico qualificato tramite gara pubblica indetta dalla Federazione Ciclistica Italiana. Il velodromo sarà utilizzato per eventi sportivi internazionali e per altre importanti manifestazioni, garantendo al Comune di Spresiano ed alla Federazione Ciclistica Italiana stessa un utilizzo regolare degli spazi per le loro attività.