Caso ginnastica, Basta-Corradini: fare chiarezza su nuovo procedimento per Maccarani

Le ex ginnaste Anna Basta e Nina Corradini, insieme all'Associazione ChangeTheGame, invitano la Procura Federale della Federazione Ginnastica d'Italia e la Procura Generale del Coni "a dare correttamente notizia riguardo all'apertura di un eventuale nuovo procedimento disciplinare a carico dei signori Emanuela Maccarani e Gherardo Tecchi". E' quanto si legge in un comunicato dell'associazione ChangeTheGame al fianco delle due atlete che attendono una comunicazione ufficiale relativamente alla riapertura del processo sportivo sul caso che vede coinvolte le allenatrici Emanuela Maccarani - anche direttrice tecnica dell'Accademia nazionale di ginnastica ritmica di Desio - e la sua assistente Olga Tishina. "A oggi nessuna comunicazione ufficiale in tal senso è arrivata nonostante i reiterati inviti agli organismi federali a dire con chiarezza se le firmatarie della nuova segnalazione Anna Basta e Nina Corradini possano avere una qualche giustizia dopo un procedimento disciplinare palesemente viziato da pregiudizi, disprezzo e assenza di terzietà", si legge ancora.