Canottaggio, Mondiali: Caramaschi vince la gara delle riserve

Ai Mondiali di canottaggio, in svolgimento a Shanghai, prima posizione, nel singolo maschile, per Edoardo Caramaschi con un brillante finale di percorso: l'azzurro della SC Gavirate transita terzo ai 1500 con un ritardo di 1.22 dal tedesco Schindelhauer e di 80 centesimi dall'inglese Gare. Caramaschi accelera ed effettua il doppio sorpasso, andando così a vincere la spare race con 1.42 su Gare e 4.49 su Schindelhauer. Quinto posto per il due senza di Francesco Pallozzi e Alessandro Bonamoneta in una gara vinta da Australia davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna. Gli azzurri chiudono con un ritardo di 6.21 dagli australiani.