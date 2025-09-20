Short track, Bormio Cup: vittorie per Sighel e Confortola nei 1.500 mt

Al Palaghiaccio di Bormio (Sondrio) è cominciata ieri la Bormio Cup, importante competizione internazionale di preparazione in vista della stagione di short-track. L'appuntamento, al quale la squadra italiana partecipa in blocco, rappresenta una sorta di "prova generale" in vista della partenza del World Tour, il massimo circuito della disciplina, che avverrà a Montreal a metà ottobre. Nella prima giornata si sono disputati i 1.500 metri di entrambi i settori, risoltisi con due affermazioni azzurre. Fra gli uomini si è concretizzata la vittoria di Pietro Sighel (Fiamme Gialle) davanti all'australiano Brendan Corey, che attestandosi alla piazza d'onore ha impedito il tris tricolore. Difatti, Luca Spechenhauser (Carabinieri) e Thomas Nadalini (Fiamme Oro) hanno concluso rispettivamente terzo e quarto. Tra le donne è stata Elisa Confortola (Fiamme Oro) a imporsi, venendo accompagnata sul podio dalle polacche Gabriela Topolska e Kamila Stormowska. Hanno guadagnato accesso alla finale anche Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro), alla fine quarta e quinta.