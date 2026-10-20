Canottaggio: Mondiali beach sprint, quarto posto per doppio maschile U19

20 Ott 2026 - 12:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Si chiudono i Mondiali di Beach Sprint per l'Italia a Qingdao. Il doppio maschile Under 19, composto da Andrea Boucher (CC Saturnia) e Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing), conquista un prestigioso quarto posto. Dopo la vittoria nei quarti di finale contro la Gran Bretagna, gli azzurrini vengono fermati solo in semifinale dalla Francia e nel testa a testa per il bronzo dall'Egitto, disputato tra le onde del mare a Golden Beach. Federico Andrei Munteanu e Giorgia Cassina (entrambi SC Palermo) conquistano i quarti di finale nel doppio misto Under 19 dominando nettamente l'ottavo contro la Nuova Zelanda e nel turno successivo cedono alla Germania per soli tre secondi dopo un emozionante testa a testa in acqua risolto solo nella corsa finale sulla spiaggia. 

Ultimi video

01:23
Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

01:25
Tennis, Musetti avanti a Lione

Tennis, Musetti avanti a Lione

01:59
NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

01:44
Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

01:53
SRV VOLLEY LA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile: Conegliano travolgente a punteggio pieno

03:03:53
Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

01:14
Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

01:32
Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

01:22
I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

01:09
Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

01:33
Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

03:10
Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

01:01
Touchdown di Foster Moreau, Houston Texans in vantaggio

Touchdown di Foster Moreau, Houston Texans in vantaggio

02:05
I Jacksonville Jaguars passano avanti nel punteggio

I Jacksonville Jaguars passano avanti nel punteggio

01:23
Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:08
Sci Cdm, discesa e superG a Bormio 28-29 dicembre. Paris e Franzoni: "Pista unica"
14:30
Short track: World Tour, dieci azzurri in gara prima tappa a Vancouver
14:19
MotoGp: 15 anni fa moriva Simoncelli, l'omaggio della sua Coriano
14:10
Tennis, Next Gen Atp Finals a Reggio Calabria
14:06
Ex campione di pugilato dona i suoi cimeli al comune di Campobasso