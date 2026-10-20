Canottaggio: Mondiali beach sprint, quarto posto per doppio maschile U19

Si chiudono i Mondiali di Beach Sprint per l'Italia a Qingdao. Il doppio maschile Under 19, composto da Andrea Boucher (CC Saturnia) e Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing), conquista un prestigioso quarto posto. Dopo la vittoria nei quarti di finale contro la Gran Bretagna, gli azzurrini vengono fermati solo in semifinale dalla Francia e nel testa a testa per il bronzo dall'Egitto, disputato tra le onde del mare a Golden Beach. Federico Andrei Munteanu e Giorgia Cassina (entrambi SC Palermo) conquistano i quarti di finale nel doppio misto Under 19 dominando nettamente l'ottavo contro la Nuova Zelanda e nel turno successivo cedono alla Germania per soli tre secondi dopo un emozionante testa a testa in acqua risolto solo nella corsa finale sulla spiaggia.